Lò sản xuất giấm giả pha axit với nước lã, làm mỗi ngày 1.000 lít

Ngày 13/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Kiều Văn Thanh (SN 1980, trú tại phường An Khê, Đà Nẵng) để điều tra về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm".

Vợ của Thanh là Bùi Song Hậu (SN 1983) cũng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vợ chồng Thanh, Hậu và tang vật vụ án (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo điều tra ban đầu, vợ chồng Thanh và Hậu là chủ cơ sở sản xuất giấm ăn tại địa chỉ K55 Hòa An 25, tổ 45 phường An Khê, Đà Nẵng. Cơ sở này mỗi ngày cung cấp ra thị trường hơn 1.000 lít giấm thành phẩm.

Tuy nhiên, thay vì sản xuất giấm gạo lứt bằng phương pháp lên men tự nhiên, các đối tượng đã sử dụng axit axetic công nghiệp pha loãng với nước giếng khoan theo tỷ lệ 2 lít axit axetic/100 lít nước để tạo ra giấm giả.

Trong quá trình khám xét xưởng sản xuất, Phòng Cảnh sát kinh tế đã thu giữ hơn 2.000 chai giấm giả thành phẩm (tương đương hơn 2.000 lít giấm giả) cùng 20 can axit axetic nguyên chất (khoảng 600 lít axit).

Xưởng sản xuất giấm giả (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Để triệt phá đường dây sản xuất và buôn bán giấm giả tinh vi này, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án, phân công các tổ trinh sát theo dõi, nắm bắt mọi phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng.

Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây và xử lý triệt để các đối tượng liên quan.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, nếu không kịp thời phát hiện và ngăn chặn, số nguyên liệu bị thu giữ có thể được sử dụng để sản xuất khoảng 30.000 lít giấm giả đưa ra thị trường, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho người tiêu dùng.

Trước đó, hôm 11/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng cũng đã triệt phá một đường dây sản xuất yến giả, thu giữ gần 38.000 chai yến sào giả thành phẩm.