Người đàn ông nước ngoài mang súng đến quán bar để thị uy

Ngày 13/9, thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã bắt Vernazza Joseph Alexander (SN 1988, quốc tịch nước ngoài) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, cảnh sát nhận tin báo của người dân về việc người nước ngoài mang theo súng đến một quán bar trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Cảnh sát tổ chức kiểm tra hành chính và phát hiện Vernazza Joseph Alexander tàng trữ một khẩu súng ngắn cùng 12 viên đạn.

Vernazza Joseph Alexander bị bắt để điều tra hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Làm việc với cảnh sát, Vernazza Joseph Alexander khai mua khẩu súng tại Campuchia vào năm 2024 với giá 700 USD để “phòng thân”. Do có mâu thuẫn nên đối tượng này mang súng đến quán bar để thị uy.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự Vernazza Joseph Alexander để điều tra, củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.