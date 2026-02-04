"Bà trùm" buôn lậu hơn nửa tấn vàng bị đề nghị 12-13 năm tù

Chiều 4/2, phiên xét xử sơ thẩm 11 bị cáo trong vụ án buôn lậu hơn 546kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam, Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế và các tổ chức, địa phương liên quan kết thúc phần xét hỏi, bước vào tranh luận.

Trước khi tòa chuyển sang phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Viện kiểm sát đánh giá, thời gian qua thị trường vàng trong nước có những diễn biến nóng, chưa bao giờ xuất hiện tình trạng như hiện nay, để mua được một lượng vàng, người dân phải xếp hàng, đặt chỗ, chen lấn xô đẩy. Có những thời điểm vàng trở thành một mặt hàng khan hiếm "ảo" đẩy giá cả leo thang.

Lợi dụng thị trường trong nước khan hiếm, nhiều người đã đầu cơ gom hàng tìm mọi cách để móc nối với các đối tượng trong và ngoài nước để thực hiện hành vi buôn lậu, mua vàng nguyên liệu từ nước ngoài với giá thấp.

Sau đó bằng nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi các đối tượng đã đưa vào trong nước để bán cho các tiệm vàng làm nguyên liệu để chế tác thành vàng trang sức bán kiếm lời.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Minh Hùng).

Theo Viện kiểm sát, Đảng và Nhà nước ta đã hết sức quan tâm, chỉ đạo quyết liệt nhằm tạo ra một thị trường vàng ổn định, minh bạch. Các cơ quan chức năng đã đấu tranh, phá được nhiều vụ án trong đó có nhiều vụ điển hình đã bị xét xử thời gian qua.

Trong đó, đặc biệt các bị cáo chủ mưu đã bị tuyên mức án nghiêm khắc. Vụ án xét xử hôm nay cũng là một điển hình.

VKS đánh giá, các bị cáo trong vụ án này đã lợi dụng những sơ hở còn bất cập từ Nghị định 24 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, lợi dụng chính sách áp dụng đối với cư dân biên giới nhằm tạo điều kiện cho việc đi lại giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc, mỗi lần đi qua cửa khẩu, các cơ quan chức năng chủ yếu chỉ kiểm tra, kiểm soát hàng và ít kiểm tra với người qua lại,...

Các bị cáo cũng đã lợi dụng địa hình có nhiều đường mòn lối mở, nhiều kênh rạch sông ngòi đi lại; lợi dụng giá vàng trong nước luôn có sự chênh lệch cao hơn so với thế giới nên đã móc nối, thỏa thuận trao đổi với một số người Trung Quốc và một số chủ vàng trong nước để mua bán vàng lậu, thuê người vận chuyển rồi về gia công, xóa dấu vết và bán lại cho người có nhu cầu, kiếm chênh lệch.

"Bà trùm" Trần Thị Hoàn (áo xanh) tại tòa (Ảnh: Minh Hùng).

Các bị cáo đều là người trưởng thành, có hiểu biết pháp luật và kiến thức trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán vàng, nhưng vì lợi nhuận mà bất chấp tất cả thực hiện hành vi phạm pháp.

Hành vi của các bị cáo ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến thị trường vàng nói riêng, gây khó khăn cho các cơ quan Nhà nước trong công tác quản lý, điều hành, gây dư luận xấu nên cần tuyên một bản án nghiêm khắc.

Từ những phân tích, nhận định trên Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hoàn (41 tuổi, trú Lào Cai, kinh doanh vàng bạc tại Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế - Công ty Hoàn Huế) mức án 12-13 năm tù về tội Buôn lậu.

Cùng tội danh trên, VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Phạm Tuấn Hải (56 tuổi, trú Lào Cai, cựu Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long) mức án 11-12 năm tù; Trần Thành Hiếu (39 tuổi, trú Lào Cai, nhân viên Công ty Hoàn Huế) 6-7 năm tù; Vàng Thị Phượng (26 tuổi, trú xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai) 30-36 tháng tù....

7 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án 18 tháng tù treo đến 4 năm tù về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Về phần dân sự, VKS đề nghị tịch thu 546kg vàng là 1.208 tỷ đồng (bị cáo Trần Thị Hoàn nộp lại 309kg vàng, trên 680 tỷ đồng; bị cáo Phạm Tuấn Hải nộp 237kg vàng, gần 530 tỷ đồng).