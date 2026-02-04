Khởi tố giám đốc bán hàng trăm tấn lúa giống ST giả

Ngày 4/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Huy Vũ (48 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là giống cây trồng.

Nguyễn Huy Vũ là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư nông nghiệp Á Châu (địa chỉ tại xã Củ Chi, TPHCM) và có kho sản xuất tại xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk.

Đối tượng Nguyễn Huy Vũ thời điểm bị khởi tố (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo điều tra ban đầu, công ty của Vũ không được các cơ quan chức năng cấp giấy phép sản xuất lúa giống, không có vùng trồng nguyên liệu lúa giống.

Ham lãi, Vũ chỉ đạo nhân viên của công ty thu mua các loại lúa không rõ nguồn gốc, trôi nổi trên thị trường với giá rẻ và mang về kho để đóng gói, dán nhãn mác các thương hiệu lúa nổi tiếng như ST24, ST25... sau đó, xuất bán cho các đại lý phân phối ở nhiều tỉnh, thành với giá 14.000-23.000 đồng/kg tùy loại, tùy thương hiệu.

Khám xét kho sản xuất của Vũ cùng các đại lý thu mua, lực lượng công an đã thu giữ 781 bao lúa giống giả loại ST24, ST25 với tổng trọng lượng hơn 22 tấn, trị giá gần 600 triệu đồng và các tang vật có liên quan.

Công ty của Nguyễn Huy Vũ đã lấy giống lúa không rõ nguồn gốc rồi đóng gói, gắn mác lúa ST để bán ra thị trường (Ảnh: Đức Nguyễn).

Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định chỉ trong năm 2025, công ty của Vũ đã sản xuất và bán ra thị trường hơn 200 tấn lúa giống giả loại ST24, ST25.

Theo cơ quan công an, việc sản xuất lúa giống giả đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người sản xuất nông nghiệp và công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giống cây trồng.