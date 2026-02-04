Công an lần ra đường dây nhập cảnh trái phép, khởi tố 4 đối tượng

Ngày 4/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định khởi tố 4 đối tượng về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thành Trung (SN 1983, trú tại phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM); Đỗ Bá Cường (SN 1981), Lê Văn Phấn (SN 1986) và Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1989), cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa.

Theo điều tra, ngày 28/12/2025, Công an phường Quy Nhơn Tây (Gia Lai) tiếp nhận trình báo của Ma Gui Hu (SN 1992, quốc tịch Trung Quốc) về việc người này đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Công an tỉnh Gia Lai thực hiện lệnh bắt tạm giam các đối tượng trong đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Ma Gui Hu cho biết đang di chuyển từ Hà Nội vào TPHCM bằng ô tô để tiếp tục sang Campuchia tìm việc làm nhưng do lo sợ bị bạo hành nên đã bỏ trốn và đến cơ quan công an trình báo.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định Ma Gui Hu di chuyển trên ô tô biển kiểm soát 36A-234.xx. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai vào cuộc làm rõ vụ việc.

Kết quả điều tra cho thấy, khoảng tháng 9/2025, Nguyễn Thành Trung tham gia các nhóm Zalo chuyên nhận vận chuyển khách đường dài. Thông qua các nhóm này, Trung tổ chức vận chuyển người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ các tỉnh phía Bắc vào phía Nam để đưa sang Campuchia.

Ngày 26/12/2025, Trung nhận vận chuyển 4 người Trung Quốc từ Hà Nội vào TPHCM với giá 25 triệu đồng. Sau đó, Trung liên hệ với Đỗ Bá Cường và thỏa thuận giá 24 triệu đồng để hưởng lợi 1 triệu đồng chênh lệch.

Cường tiếp tục liên hệ với Lê Văn Phấn, chủ ô tô mang biển kiểm soát 36A-234.xx, để trực tiếp chở số người trên. Do quãng đường dài, Phấn rủ thêm Nguyễn Hữu Tuấn cùng tham gia điều khiển phương tiện.

Công an tỉnh Gia Lai đọc lệnh khởi tố bị can Đỗ Bá Cường (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Khoảng 22h ngày 27/12/2025, khi xe di chuyển đến khu vực đèo Cù Mông thuộc tỉnh Đắk Lắk và dừng lại đổ xăng, có 2 người Trung Quốc bỏ trốn, trong đó có Ma Gui Hu. Không tìm được người bỏ trốn, Phấn và Tuấn tiếp tục đưa 2 người còn lại vào TPHCM.

Sau khi giao khách xong, trên đường quay trở lại, Phấn và Tuấn bị Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Gia Lai mời làm việc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận trước đó đã nhiều lần tham gia vận chuyển người nhập cảnh trái phép.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang mở rộng điều tra vụ án.