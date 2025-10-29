Làm rõ vụ việc tài xế xe bán tải nghi cố tình tông vào ô tô con

Ngày 29/10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị đang xác minh vụ va chạm giao thông xảy ra trên địa bàn phường Đồng Hới, được người dân ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội.

Vụ việc xảy ra vào tối 28/10, khi một clip ghi nhận về vụ việc nêu trên được đăng tải, thu hút sự chú ý của dư luận.

Xe bán tải nghi cố ý tông vào ô tô điện (Ảnh: Cắt từ clip người dân cung cấp).

Theo nội dung clip, một ô tô điện màu trắng đang di chuyển ở làn đường bên phải bất ngờ bị một xe bán tải chạy ngược chiều chặn đầu. Biển số của 2 phương tiện và danh tính các tài xế vẫn chưa được xác định.

Nhiều người dân chứng kiến đã tiếp cận hiện trường, hướng dẫn tài xế xe bán tải đánh lái sang làn đường bên phải của mình để nhường đường cho ô tô điện tiếp tục di chuyển.

Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, chiếc xe bán tải bất ngờ tăng tốc, lao thẳng về phía trước và tông trực diện vào ô tô điện. Vụ va chạm đã khiến cả 2 phương tiện bị hư hỏng. Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường bày tỏ nghi vấn rằng tài xế xe bán tải đã cố tình gây ra vụ tai nạn này.