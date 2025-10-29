Xác minh clip cô gái buông vô lăng để bấm điện thoại khi lái ô tô

Ngày 29/10, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã mời người phụ nữ đăng tải clip về một cô gái trẻ điều khiển ô tô nhưng thả cả 2 tay để thoải mái lướt điện thoại, đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, người phụ nữ này cho biết clip được bà tải về từ mạng xã hội và tự đăng lại lên trang cá nhân; không rõ nguồn gốc cũng như bối cảnh sự việc.

Công an đang xác minh clip cô gái buông vô lăng, 2 tay bấm điện thoại khi đang điều khiển ô tô (Ảnh: Cắt từ clip).

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để làm rõ vụ việc.

Trước đó, trên nhiều trang mạng xã hội đã chia sẻ clip ngắn về một cô gái mặt đeo khẩu trang, điều khiển ô tô trên đường phố. Quá trình di chuyển, cô gái này buông cả 2 tay khỏi vô lăng và vô tư lướt điện thoại.

Hành vi của cô gái khiến nhiều người lên án, cho rằng cần phải xử lý nghiêm minh hành vi coi thường tính mạng, sự an toàn của bản thân và những người khác khi lưu thông trên đường.