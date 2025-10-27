Ngày đền tội của gã tưới xăng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Dự kiến ngày 17/11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Cao Văn Hùng (52 tuổi, trú phường Đông Ngạc, Hà Nội) về các tội Giết người và Hủy hoại tài sản.

Vào năm 1998, Hùng từng bị xử 6 năm tù về tội Cướp tài sản của công dân; năm 2005 bị phạt 15 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 11/2024, Cao Văn Hùng đến quán cà phê số 258 đường Phạm Văn Đồng uống một lon bia và gọi một bao thuốc lá. Khi thanh toán tiền, nhân viên thông báo hết 55.000 đồng nhưng Hùng nói không có tiền.

Thấy vậy, một người khách (không rõ nhân thân) đi đến bảo Hùng: "Vì sao mày uống bia không chịu trả tiền?" và dùng tay tát vào mặt Hùng vài cái.

Đến khoảng 21h20 ngày 18/12/2024, Hùng tiếp tục đến quán cà phê nói trên uống bia một mình.

Uống được vài ngụm bia, Hùng yêu cầu chị P.T.X. (39 tuổi, quê Thanh Hóa), nhân viên của quán, chỉ ra người đã đánh mình lần trước nhưng chị X. nói không biết người đó là ai.

Lúc này trong quán có 2 nhân viên và 9 vị khách.

Các nạn nhân trong vụ cháy được đưa ra ngoài (Ảnh: Thành Đông).

Sau đó, một vị khách đi đến khuyên Hùng đi về vì "chỗ người ta làm ăn đừng gây sự".

Một vị khách khác gọi Cao Văn Hùng ra ngoài nói chuyện và dùng tay không đánh Hùng. Việc này sau đó được hai người can ngăn nên vị khách dừng lại, tiếp tục vào trong quán uống bia và hát.

Bực tức vì bị đánh, Hùng ra chợ mua xô nhựa loại 15 lít, đi taxi đến cây xăng mua 150.000 đồng tiền xăng rồi yêu cầu taxi chở lại gần quán cà phê nói trên.

Đối tượng Cao Văn Hùng (Ảnh: An ninh Thủ đô).

Khi đến trước cửa quán, Hùng mở nắp xô tưới toàn bộ xăng vào cửa kính và khu vực lối ra vào của quán, sau đó châm lửa đốt. Lửa bùng lên cháy lớn trong quán và lan sang nhà xưởng bên cạnh của một công ty. Một phần xăng chảy ngược ra ngoài làm ướt đế giày của Hùng, bắt lửa khiến bị can cũng bị bỏng.

Sau khi gây án, Hùng đi bộ đến trụ sở Bộ Công an trên đường Phạm Văn Đồng đầu thú.

Hậu quả vụ phóng hỏa khiến một nam nhân viên của quán và 10 vị khách tử vong. Vụ cháy cũng gây thiệt hại hơn 2,6 tỷ đồng.