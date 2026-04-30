Làm 49 sổ đỏ giả để kêu gọi đầu tư bất động sản, nữ quái lừa 180 tỷ đồng

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Vũ Thị Mai Phương (37 tuổi, trú tại tổ dân phố Tê Chử, phường An Hải, TP Hải Phòng), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vũ Thị Mai Phương thời điểm bị tạm giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, Phương đã huy động, kêu gọi nhiều người góp vốn đầu tư bất động sản với cam kết lợi nhuận cao. Cơ quan điều tra xác định số tiền bị chiếm đoạt gần 180 tỷ đồng.

Để tạo niềm tin với người tham gia góp vốn, Phương đã làm giả và sử dụng 49 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả.

Tài liệu điều tra cho thấy, đối tượng lợi dụng tâm lý muốn đầu tư sinh lời nhanh của một bộ phận người dân để đưa ra các thông tin sai sự thật về bất động sản, đồng thời cam kết mức lợi nhuận cao, ổn định.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền góp vốn, Phương không thực hiện đúng cam kết mà sử dụng tiền vào nhiều mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng chi trả.

Từ vụ việc trên, Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các hình thức huy động vốn, đầu tư có lãi suất cao bất thường, nhất là với các dự án bất động sản không rõ nguồn gốc pháp lý.

Cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân, tổ chức từng góp vốn đầu tư với Vũ Thị Mai Phương nhanh chóng liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra.

Người dân có thể liên hệ điều tra viên Vương Đình Tùng qua số điện thoại 0816.193.777.