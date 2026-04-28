Nhân viên tài chính lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng

Ngày 28/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hà Văn Hiếu (SN 1994, trú xã Mai Hạ, Phú Thọ) để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Hà Văn Hiếu tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Quá trình điều tra cơ quan công an xác định, trong thời gian làm nhân viên hỗ trợ kinh doanh của công ty tài chính, Hà Văn Hiếu có điều kiện tiếp cận thông tin của nhiều khách hàng và nắm rõ quy trình ký kết hợp đồng thông qua phương thức điện tử (ký hợp đồng online).

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý chủ quan của một số người dân, Hiếu đã tiếp cận khách hàng, đưa ra các thông tin gian dối với lý do hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn, phát hành thẻ tín dụng hoặc xử lý các thủ tục tài chính khác.

Sau khi tạo được sự tin tưởng, đối tượng yêu cầu khách hàng cung cấp giấy tờ cá nhân, chụp ảnh chân dung, cung cấp các thông tin liên quan, thậm chí mượn điện thoại cá nhân để "hoàn tất thủ tục".

Sau đó đối tượng đã tự ý sử dụng thông tin của khách hàng để ký kết các hợp đồng online phát hành thẻ tín dụng, hợp đồng vay tiền đứng tên khách hàng mà họ không hay biết. Toàn bộ số tiền trong thẻ tín dụng và số tiền vay được giải ngân, Hiếu chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ năm 2023 đến nay, Hà Văn Hiếu đã sử dụng thông tin của 60 khách hàng để thiết lập nhiều hợp đồng tín dụng trái phép, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, mở rộng. Những người có liên quan đến hành vi của Hà Văn Hiếu chủ động liên hệ với cơ quan công an để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.