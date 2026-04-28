Dàn dựng kịch bản lừa đảo bán tượng Phật đồng đen 300 triệu đồng

Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là ổ nhóm chuyên nghiệp đã dàn dựng kịch bản tinh vi về bảo vật tâm linh để chiếm đoạt tiền cọc của người dân.

Theo công an, Huỳnh Kim Long (62 tuổi, ngụ TPHCM) và Nguyễn Thị Hiền (49 tuổi, ngụ Đồng Nai) đã chủ mưu tiếp cận ông N.Đ.K. (54 tuổi, ngụ tỉnh Thái Nguyên).

Qua mạng xã hội, các đối tượng quảng cáo đang sở hữu tượng Phật Di Lặc bằng đồng đen (một loại hợp kim đồng cao cấp, bền đẹp được dùng để tạo ra các tác phẩm tâm linh quý), có khả năng đặc biệt là làm tan kính và đông cứng thủy ngân. Để tăng độ tin cậy, nhóm này thổi giá pho tượng lên đến 300 triệu đồng.

Hai đối tượng được xác định là chủ mưu (Ảnh: Công an cung cấp).

Để thực hiện hành vi, Long và Hiền câu kết với nhóm đối tượng tại xã Tri Tôn, tỉnh An Giang gồm La Văn Phép (54 tuổi), Tống Hoàng Huy (52 tuổi), Nguyễn Bội Ngọc (37 tuổi) và La Minh Huyên (32 tuổi). Các đối tượng phân vai cực kỳ chặt chẽ trong đó, Long điều hành chung, cung cấp phương tiện.

Hiền sử dụng tài khoản tên "Mỹ Duyên" để dẫn dụ nạn nhân; Phép đóng vai cha của Mỹ Duyên, là kỹ thuật viên trực tiếp thực hiện thủ thuật tráo đổi tang vật; Huy đóng vai chồng Mỹ Duyên để củng cố lòng tin; Huyên đóng vai xe ôm, trực tiếp cướp tiền tẩu thoát; Ngọc làm nhiệm vụ cảnh giới và theo dõi di biến động của bị hại.

Ngày 18/4, nhóm đối tượng hẹn ông K. đến khu vực hồ Tà Pạ (xã Tri Tôn) để thử hàng. Tại đây, lợi dụng lúc ông K. đang mải khấn vái, La Văn Phép đã nhanh tay tráo đổi nhiệt kế và tấm kính nguyên vẹn bằng những món đồ đã bị làm vỡ hoặc làm đông thủy ngân từ trước.

Chứng kiến phép màu lạ do nhóm trên dàn dựng, ông K. hoàn toàn tin tưởng và đồng ý giao 300 triệu đồng tiền đặt cọc để được đưa tượng về TPHCM giám định. Ngay khi nhận tiền tại một quán cà phê, La Minh Huyên đã rồ ga phóng xe tẩu thoát theo kế hoạch. Nhóm đối tượng sau đó tập trung tại khu vực Núi Cấm để chia chác số tiền vừa chiếm đoạt.

Các đối tượng khác (Ảnh: Công an cung cấp).

Phát hiện bị lừa, ông K. đã đến Công an xã Tri Tôn trình báo vụ việc. Sau 24 giờ truy xét, công an đã tạm giữ hình sự các đối tượng liên quan. Riêng 2 đối tượng chủ mưu là Long và Hiền bị bắt tại TPHCM vào ngày ngày 25/4.

Vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.