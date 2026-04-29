Khởi tố nữ bác sĩ lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Ngày 29/4, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 tỉnh Đắk Lắk, thông tin đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Kiều Nhi, một bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Kiều Nhi làm việc với đại diện Viện kiểm sát (Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, Nhi là bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt tại Phòng khám Merden, thuộc Công ty TNHH Vy An Việt Nam, có trụ sở tại phường Võ Cường, Bắc Ninh. Nhi được cấp giấy phép hành nghề vào ngày 3/7/2024.

Mặc dù nhận thức rõ bản thân không được phép đứng tên phụ trách bác sĩ chuyên môn kỹ thuật cho bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào khác, từ ngày 22/1/2025 đến 21/3/2025, Nhi đã lợi dụng thông tin gian dối để đại diện cho nhiều cơ sở tại Đắk Lắk và một số tỉnh thành khác.

Cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Kiều Nhi đã ký kết hợp đồng với nhiều công ty, đơn vị và chiếm đoạt tổng số tiền lên đến hơn 200 triệu đồng.