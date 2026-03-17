Kiểm tra xe tải, công an phát hiện hơn 1 tấn lòng lợn đang phân hủy

Ngày 17/3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết trong quá trình làm nhiệm vụ, Tổ công tác gồm Đội Quản lý thị trường số 1, Công an phường Mỹ Hào và Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực Mỹ Văn, đã kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 29K-256.60 tại khu vực đường liên thôn thuộc Chợ Dầm (tổ dân phố Lỗ Xá).

Tổ công tác kiểm tra, phát hiện 1.036kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ (Ảnh: Công an cung cấp).

Phương tiện này do Trần Việt Trung (47 tuổi, trú phường Hoàng Liệt, Hà Nội) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 1.036kg lòng lợn có dấu hiệu phân hủy, chuyển màu và bốc mùi hôi.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và giấy phép vận chuyển. Người này khai nhận thu mua số hàng trên để mang đi tiêu thụ.

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, đồng thời tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi vận chuyển sản phẩm động vật không đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.

Công an phường Mỹ Hào cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe người dân.