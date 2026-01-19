Bắt giữ 1 tấn chân lợn Trung Quốc nhập lậu bốc mùi hôi thối

Cục Hải quan (Bộ Tài chính) mới đây cho biết nhu cầu tiêu dùng của người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp tăng cao vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán tăng mạnh.

Cơ quan này dự báo tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại và hàng giả đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, hàng cấm, hàng xuất nhập khẩu có điều kiện sẽ có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn mới tinh vi, khó phát hiện trên tất cả các tuyến, lĩnh vực.

Đặc biệt, tuyến biên giới đất liền phía Bắc với các mặt hàng như rượu, bia, sữa, đường cát, thuốc lá ngoại, bánh kẹo, mỹ phẩm, thực phẩm đặc biệt là thực phẩm đông lạnh và các mặt hàng pháo nổ, pháo hoa… sẽ có chiều hướng gia tăng.

Ngày 14/1, tại khu vực đoạn mốc 1318 xã Hoành Mô, Tỉnh Quảng Ninh, Hải quan cửa khẩu Hoành Mô thuộc Chi cục Hải quan khu vực VIII chủ trì phát hiện, bắt giữ 304 kg xúc xích làm từ thịt lợn, đã qua chế biến được bọc bằng nilon 1 cây/40g, nhãn hiệu Trung Quốc, hàng hóa nhập khẩu không có chứng từ hợp pháp, trị giá tang vật 48,64 triệu đồng.

Cũng trong ngày 14/1, Tổ công tác do Hải quan cửa khẩu Pò Peo chủ trì thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVI, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Cao Bằng và Đồn Biên phòng Ngọc Côn đã phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển hàng hóa trái phép tại khu vực xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Qua kiểm tra một ô tô tải, lực lượng chức năng phát hiện 3,335 tấn lá thuốc lá sấy khô không có nhãn mác, hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Lái xe khai nhận được thuê vận chuyển số hàng từ khu vực biên giới vào nội địa để tiêu thụ. Toàn bộ tang vật và phương tiện đã bị tạm giữ. Vụ việc tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

3,335 tấn lá thuốc lá sấy khô bị tạm giữ (Ảnh: Cục Hải quan).

Trước đó, ngày 9/1, tại khu vực bụi cây dưới chân cầu Khuân Tảy, thuộc khu vực Mốc 1239, Hải quan cửa khẩu Chi Ma thuộc Chi cục Hải quan khu vực VI đã chủ trì phát hiện đối tượng đang vác hàng hóa trái phép qua biên giới.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1 tấn chân lợn đông lạnh, được đóng trong 50 bao (mỗi bao nặng 20kg). Toàn bộ số hàng đã rã đông, có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hôi thối và không có bất kỳ chứng từ hợp pháp nào. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý hàng hóa nhập khẩu, tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng nếu bị tuồn ra thị trường tiêu thụ.

Chân lợn đông lạnh (Ảnh: Cục Hải quan).

Hải quan cửa khẩu Chi Ma đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hay ngày 8/1, tại khu vực cách ly thuộc Trung tâm Quản lý cửa khẩu quốc tế Lào Cai, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai thuộc Chi cục Hải quan khu vực VII chủ trì phát hiện và bắt giữ 220kg xúc xích, lạp xưởng đông lạnh đã bị rã đông, không bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.