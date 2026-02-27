Gần 6 tấn chân trâu bò bốc mùi hôi thối trong hai kho đông lạnh

Ngày 27/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Đội Quản lý thị trường số 9 kiểm tra đột xuất hai cơ sở thu mua, chế biến xương, đuôi, chân trâu, bò trên địa bàn xã Hoàng Giang và xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại kho đông lạnh (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Hai cơ sở bị kiểm tra gồm hộ kinh doanh Lê Thị Nhang (SN 1964, trú tại xã Thọ Long) và Lê Văn Thảo (SN 1984, trú tại xã Hoàng Giang), tỉnh Thanh Hóa.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho lạnh của các cơ sở này chứa số lượng lớn xương, đuôi, chân, gân trâu, bò đang được sơ chế, với tổng khối lượng gần 6 tấn.

Trong quá trình kiểm tra, chủ các hộ kinh doanh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng nói trên; trong đó có nhiều sản phẩm đã bốc mùi hôi, có dấu hiệu hư hỏng nhưng vẫn được bảo quản để tiếp tục chế biến.

Số lượng lớn chân trâu bốc mùi hôi thối (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Hai chủ hộ thừa nhận thu gom số hàng hóa trôi nổi trên thị trường, sau đó sơ chế, phân loại và bán lại cho các tiểu thương, quán ăn trên địa bàn.