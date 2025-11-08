Giết mổ 7 con lợn bệnh, bốc mùi hôi thối để bán ra thị trường

Nguyễn Văn Duy vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Văn Duy làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 22/10, tại tổ dân phố Đông Hòa 2 (phường Vĩnh Yên), Công an phường Vĩnh Yên kiểm tra, phát hiện Duy giết mổ 7 con lợn có dấu hiệu mắc bệnh, bốc mùi hôi thối để làm thực phẩm tươi sống mang bán ra thị trường.

Công an phối hợp với thú y địa phương lập biên bản và tiêu hủy toàn bộ số lợn trên theo quy định.

Kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương I, Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho thấy 7/7 mẫu dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, vận chuyển, giết mổ hoặc tiêu thụ động vật chết, sản phẩm từ động vật không rõ nguồn gốc, đặc biệt động vật nghi mắc bệnh dịch.

Người dân chủ động thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi vi phạm nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch bệnh hiệu quả.