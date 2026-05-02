Kiểm tra thanh niên đi xe máy, công an phát hiện 16.000 viên ma túy

Ngày 2/5, Công an xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị thông tin đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ một nam thanh niên mua bán 16.000 viên ma túy tổng hợp.

Khoảng 17h55 ngày 1/5, Công an xã Tân Lập phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị cùng đơn vị hải quan phát hiện H.V.B. (SN 2001, trú tại xã Tân Lập) điều khiển xe máy biển kiểm soát 74AH-027.99 có biểu hiện nghi vấn.

Tang vật của vụ việc (Ảnh: Công an xã Tân Lập).

Theo cơ quan công an, khi B. đang di chuyển theo hướng từ thôn Tân Tiến, xã Tân Lập ra quốc lộ 9, lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện đối tượng này mang theo 16.000 viên nén màu hồng và xanh.

Tại cơ quan công an, bước đầu, B. khai nhận số viên nén nêu trên là ma túy tổng hợp, đối tượng mua từ Lào về để sử dụng và bán kiếm lời.