Thêm một mắt xích trong vụ án mua bán lượng lớn ma túy sa lưới

Ngày 28/2, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, đối tượng Tôn Quang Được (26 tuổi) đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam.

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán ma túy của Nguyễn Hữu Sơn (30 tuổi, trú tại phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi), cảnh sát xác định Tôn Quang Được là một mắt xích quan trọng.

Đối tượng Tôn Quang Được (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, Tôn Quang Được nghiện ma túy. Sau khi rời trại cai nghiện, đối tượng này nhanh chóng tái nghiện và đã móc nối với Nguyễn Hữu Sơn để mua bán, sử dụng ma túy.

Khi biết tin Sơn bị bắt, Được đã bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam. Đối tượng này thường xuyên thay đổi chỗ ở nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan công an. Tuy nhiên, công an đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, truy bắt thành công đối tượng này.

Như Dân trí thông tin, tháng 1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã triệt phá điểm tàng trữ, mua bán ma túy tại nhà của Nguyễn Hữu Sơn (30 tuổi, trú tại phường Cẩm Thành). Tại đây, cảnh sát phát hiện 1,5kg ma túy được Sơn chia nhỏ để giấu nhiều nơi trong nhà.

Để đối phó với lực lượng công an, Sơn cho lắp đặt nhiều camera, hệ thống báo động xung quanh nhà. Đối tượng này sẽ theo dõi qua camera khi có con nghiện đến mua ma túy.