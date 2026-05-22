Chi hơn 16,6 tỷ đồng để sở hữu chiếc Mercedes Maybach của bà Trương Mỹ Lan

Ngày 22/5, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM tổ chức đấu giá trực tuyến đối với nhiều ô tô hạng sang của bà Trương Mỹ Lan trong đại án Vạn Thịnh Phát.

Trong đó, chiếc ô tô hiệu Mercedes Maybach đứng tên Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát được đấu giá thành công với mức hơn 16,6 tỷ đồng sau nhiều vòng trả giá.

Chiếc Mercedes Maybach được đấu giá thành công với hơn 16,6 tỷ đồng (Ảnh: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM).

Trước đó, phiên đấu giá hai ô tô khác gồm: Lexus 5 chỗ màu đen và BMW 5 chỗ màu xanh đã không tìm được chủ nhân mới.

Hôm qua (21/5), Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM đã tổ chức đấu giá trực tuyến đối với hai chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan.

Trong đó, một túi Hermès có kích cỡ 30cm, màu trắng, không đính đá hoặc vật liệu trang trí, có giá khởi điểm hơn 2,3 tỷ đồng. Tiền đặt trước hơn 468,7 triệu đồng, tương đương 20% giá khởi điểm. Sau khi đấu giá, chiếc túi này được chốt với mức 2,5 tỷ đồng.

Chiếc túi Hermès còn lại có kích cỡ 25cm, màu trắng, được đính đá màu trắng ở phần khóa và viền túi, giá khởi điểm hơn 1,7 tỷ đồng. Tiền đặt trước hơn 354,3 triệu đồng, tương đương 20% giá khởi điểm. Kết quả, chiếc túi này được đấu giá thành công với mức 11,6 tỷ đồng.

Bà Trương Mỹ Lan hiện đang chấp hành án tù chung thân về nhiều tội danh. Trong giai đoạn 2 của vụ án, tòa buộc bà Lan có trách nhiệm bồi hoàn hơn 30.000 tỷ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc nhận chuyển nhượng trái phiếu.

Chiếc Mercedes Maybach nói trên bị cơ quan chức năng kê biên trong quá trình điều tra vụ án và được đưa ra đấu giá nhằm phục vụ thi hành án.