“Hot girl” ở Phú Thọ cầm đầu nhánh bán lẻ ma túy tổng hợp

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, mới đây lực lượng chức năng phát hiện K.T.T.K. (SN 2000, trú tại xã Yên Lãng, Phú Thọ) có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Quá trình xác minh, công an nhận thấy K. thường xuyên liên hệ với T.T.D. (SN 1992, trú tại xã Hội Thịnh, Phú Thọ) và T.D.H. (trú tại xã Tam Dương Bắc, Phú Thọ) để thực hiện các giao dịch mua bán ma túy tổng hợp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ hình sự đối với K., D. và H. để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Tối 10/4, khi K. mang theo số lượng lớn ma túy đi tiêu thụ thì bị công an phát hiện, bắt quả tang. Tang vật bị thu giữ gồm 100g ketamine, 100 viên ma túy tổng hợp loại MDMA, tổng khối lượng hơn 35g, cùng 200 viên ma túy tổng hợp loại methamphetamine, tổng khối lượng hơn 22g.

K. cũng khai nhận đã liên hệ với D. và H. để mua các loại ma túy tổng hợp gồm ketamine, MDMA và methamphetamine với số lượng lớn nhằm mục đích bán lại kiếm lời.

Các đối tượng chủ yếu sử dụng mạng xã hội để liên lạc, thống nhất việc giao nhận ma túy, gây khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh của cơ quan chức năng.

Ma túy tổng hợp bị công an thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ triệu tập T.T.D. và T.D.H. đến làm việc. Tại đây, các đối tượng khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy với K..

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng trên để tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định.