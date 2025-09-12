Kiểm tra khu nhà ở, phát hiện 19 công nhân dương tính ma túy

Ngày 12/9, Công an TP Hải Phòng cho biết tổ công tác gồm các phòng nghiệp vụ công an thành phố cùng công an 114 xã, phường, đặc khu đã đồng loạt kiểm tra các khu nhà ở công nhân.

Tổ công tác số 1 kiểm tra, xét nghiệm ma túy đối với công nhân tạm trú tại khu nhà ở công nhân Vũ Yên 1 (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại khu Vũ Yên 1, lực lượng chức năng phối hợp Ban quản lý khu nhà ở, xét nghiệm nhanh 1.646 công nhân. Kết quả, 19 người dương tính với chất ma túy.

Công an thành phố đánh giá việc bố trí lực lượng được triển khai khoa học, hợp lý, vừa kiểm soát số lượng lớn công nhân, vừa đảm bảo trật tự, an toàn khu vực kiểm tra.

Ban quản lý khu nhà ở Vũ Yên 1 hỗ trợ, vận động công nhân hợp tác xét nghiệm. Đơn vị cho biết sẽ tiếp tục phối hợp công an xây dựng môi trường sinh hoạt an toàn, lành mạnh cho người lao động.