48 giờ truy bắt nhóm cướp 3 tỷ đồng tiền điện tử USDT

Ngày 12/9, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, ngày 5/9, anh Nguyễn Văn Đ. (SN 1992, trú tại Đà Nẵng) trình báo bị nhóm người lạ dàn cảnh cướp 3 tỷ đồng khi giao dịch mua bán USDT tại xã Quang Hưng, Hưng Yên.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự lập chuyên án. Ban chuyên án nhanh chóng khoanh vùng và xác định 4 đối tượng gây án.

Chiều 6/9, sau chưa đầy 48 giờ, cảnh sát đã đồng loạt bắt giữ cả nhóm tại Hưng Yên, Hà Nội và Hải Phòng. Các nghi phạm gồm Ngô Xuân Thảo (SN 1992), Nguyễn Xuân Tùng (SN 1987), Nguyễn Mạnh Hoàn (SN 1990) và Bùi Đình Danh (SN 2008).

Khám xét khẩn cấp nơi ở, công an thu giữ hơn 1,8 tỷ đồng tiền mặt, 2 ô tô, 5 điện thoại và phong tỏa 5 tài khoản ngân hàng chứa 1,19 tỷ đồng. Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nhóm này về tội Cướp giật tài sản. Vụ án đang được điều tra mở rộng.