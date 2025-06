Phá ổ nhóm ma túy ở Hải Phòng, thu giữ súng và hơn 1,4kg ma túy

Ngày 24/6, Công an Hải Phòng cho biết, Công an phường Kênh Dương đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hải Phòng) triệt xóa ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy tại tổ dân phố 7 của phường này.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang 4 đối tượng, cả 4 đều dương tính với chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1,43kg ma túy tổng hợp, 7 điện thoại di động, 1 khẩu súng, 5 viên đạn cùng một số tang vật liên quan.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 26/3, Công an phường bắt quả tang Bùi Thanh Tú (SN 1993, trú tại Kim Bôi, Hòa Bình) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1,17 gam heroin.

Phường Kênh Dương có đặc điểm dân cư đông, nhiều ký túc xá sinh viên, cơ sở lưu trú và nhà trọ, là địa bàn tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự. Nhằm kiểm soát tình hình, ngay từ đầu năm, Công an phường đã xây dựng nhiều kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm.

Nhiều vụ việc được phát hiện, triệt phá thời gian qua đã góp phần kiềm chế tội phạm, củng cố niềm tin trong nhân dân và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.