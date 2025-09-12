"Hang ổ" ma túy trong xưởng sửa chữa ô tô

Ngày 12/9, Công an Hưng Yên cho biết, khoảng 22h30 ngày 26/8, Công an xã Lạc Đạo kiểm tra xưởng sửa chữa ô tô Đức Hiếu ở thôn Nghĩa Lộ, bắt quả tang Nguyễn Đức Hiếu (30 tuổi), Trương Văn Mạnh (49 tuổi), Lưu Văn Tân (29 tuổi) và Đỗ Văn Đoàn (28 tuổi) đang tổ chức sử dụng ma túy.

Công an làm việc với một bị can trong vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Khám xét tại phòng bếp, công an thu nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy cả bốn người đều dương tính với ma túy đá. Mở rộng điều tra, công an xác định thêm Nguyễn Văn Nam (29 tuổi) và Nguyễn Đức Văn (23 tuổi), cùng trú ở Bắc Ninh cũng tham gia.

Xưởng sửa ô tô được Hiếu thiết kế kín như “chuồng cọp”, chỉ có một lối ra vào, khi sử dụng ma túy các đối tượng thường khóa trái cửa.

Hiếu từng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hiếu, Tân, Đoàn và Văn về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tiếp tục xử lý các đối tượng liên quan.