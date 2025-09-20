Triệt phá đường dây sản xuất nước giặt giả số lượng lớn ở TPHCM

Ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Huy Hùng (SN 1994, quê Thanh Hóa) cùng 4 người khác về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, chiều 8/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra kho hàng tại phường Thới An, phát hiện nhóm đối tượng đang sang chiết hóa chất không rõ nguồn gốc vào vỏ chai, can nhựa dán các nhãn hiệu nước giặt, nước tẩy rửa.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 500 thùng nước rửa bồn cầu, nước giặt, xả giả các nhãn hiệu nổi tiếng, cùng hàng nghìn vỏ chai, tem nhãn, nắp nhựa và 6 bồn chứa dung dịch để pha chế.

Quá trình điều tra, công an xác định Hùng là đối tượng cầm đầu. Từ tháng 7, Hùng mua hóa chất, vỏ bao bì, tem nhãn qua mạng xã hội, sau đó thuê Nguyễn Văn Thừa (SN 2001, quê Cần Thơ), Võ Anh Huy (SN 2000, ngụ TPHCM), Huỳnh Ngọc Sang (SN 1999, quê Vĩnh Long), Hoàng Đức Anh (SN 2004, quê Thanh Hóa) để thực hiện pha chế, sang chiết, đóng gói sản phẩm giả.

Cảnh sát thu giữ các sản phẩm được làm giả (Ảnh: Công an cung cấp).

Các sản phẩm này được rao bán trên mạng với giá rẻ hơn 50% so với hàng chính hãng. Kết quả giám định cho kết quả toàn bộ số sản phẩm thu giữ không phải do các công ty chính hãng sản xuất.

Công an khuyến cáo người dân khi mua các sản phẩm tẩy rửa, nước giặt cần lựa chọn cửa hàng uy tín để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Đồng thời, người dân khi phát hiện các hành vi sản xuất hàng giả hãy kịp thời tố giác, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng và sức khỏe cộng đồng.