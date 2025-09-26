Xác minh vụ vỡ hụi 200 tỷ đồng xôn xao ở TPHCM

Ngày 26/9, người dùng mạng xã hội lan truyền thông tin vỡ hụi 200 tỷ đồng kèm hình ảnh đông người tập trung trước một nhà dân. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại xã Xuân Thới Sơn, TPHCM.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị N.T.H. (SN 1992, ngụ xã Đông Thạnh) cho biết, năm 2023, chị tham gia chơi hụi qua mạng xã hội, ban đầu chỉ góp nhỏ lẻ. Đến tháng 6 năm nay, chị bắt đầu góp số tiền lớn.

Tháng 8, chị bán căn nhà trị giá 1,3 tỷ đồng để theo hụi, nâng tổng số tiền tham gia lên gần 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, sát ngày được hốt, chị bất ngờ nhận tin chủ hụi tuyên bố vỡ hụi.

Đông người dân tập trung tại cơ quan chức năng để trình báo vụ việc (Ảnh: Hoàng Hướng).

“Tôi chỉ còn vài ngày nữa là được hốt hụi nhưng chủ hụi nói không còn khả năng chi trả. Hiện tôi đã trình báo cơ quan chức năng để tìm cách lấy lại số tiền của mình”, chị H. chia sẻ.

Tương tự, chị T.T.A.L. (SN 1992, ngụ phường Vĩnh Hội) cho hay, chị đã góp 2,7 tỷ đồng và chỉ còn 5 ngày nữa đến lượt hốt thì chủ hụi thông báo vỡ hụi.

Theo chị L., nhóm có khoảng 200 người tham gia, do bà N.T.M.D. làm chủ. Ban đầu việc góp và hốt hụi diễn ra minh bạch, nhưng thời gian gần đây chủ hụi có nhiều biểu hiện bất thường.

Chị T.T.A.L. bỏ gần 3 tỷ đồng theo các dây hụi nhưng chưa nhận được tiền (Ảnh: Hoàng Hướng).

Lo lắng cho số tiền lớn, nhiều hụi viên đã tìm đến nhà bà D. tại xã Xuân Thới Sơn. Tại đây, bà D. xác nhận vỡ hụi và đề nghị thương lượng, nhưng chưa đạt được thỏa thuận.

“Ngoài tôi, chị gái tôi cũng góp hơn 2,6 tỷ đồng. Khi hay tin, tôi bủn rủn tay chân. Giờ còn nợ ngân hàng, con cái phải lo, tôi không biết phải xoay xở thế nào”, chị L. nghẹn ngào.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Xuân Thới Sơn cho biết, đã mời chủ hụi và các hụi viên lên làm việc để tìm hướng giải quyết. Cơ quan chức năng đang thống kê, xác minh số tiền liên quan.