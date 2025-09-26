Người đàn ông ở TPHCM mất hơn 2 tỷ sau khi cài ứng dụng giả mạo điện lực

Ngày 26/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đang điều tra vụ án Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 3/8, ông L.V.T. (55 tuổi, ngụ TPHCM) bị kẻ gian giả danh nhân viên điện lực, yêu cầu cài ứng dụng “CSKH EVN SPC”. Sau khi ông T. xác thực khuôn mặt, số tiền 2,25 tỷ đồng trong tài khoản Sacombank của nạn nhân bị "bốc hơi".

Lê Đinh Thi tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Quá trình điều tra, công an xác định tiền từ tài khoản ông T. được chuyển vào tài khoản đứng tên Lê Đinh Thi (23 tuổi, quê Gia Lai). Khi được cảnh sát mời làm việc, Thi khai bị dụ đi làm việc ở khu vực biên giới với mức lương 1.200 USD/tháng.

Ban đầu, Thi được giao giả danh nhân viên điện lực, sau đó tham gia xác thực sinh trắc học để phục vụ các giao dịch cho đường dây lừa đảo này.

Qua sự việc trên, Công an TPHCM cảnh báo người dân cần cảnh giác với lời hứa “việc nhẹ lương cao”; không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu, xác thực khuôn mặt/vân tay; không cài đặt ứng dụng theo yêu cầu người lạ.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân hãy trình báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.