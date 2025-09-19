Kịch bản tạo nhóm VIP trên mạng, lừa đảo chiếm đoạt 5 tỷ đồng

Ngày 19/9, Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, triệt phá thành công chuyên án, khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng gồm Phạm Tuấn Thành (SN 2002, trú tại xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Huy Hiệp (SN 1998, trú tại phường Gia Lâm, thành phố Hà Nội) và Phạm Tiến Dũng (SN 1999, trú tại xã Nam Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên).

Công an Đà Nẵng bắt giam 3 đối tượng lừa đảo (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Kết quả điều tra xác định, nhóm đối tượng trên đã câu kết, dựng kịch bản lừa đảo bằng cách tạo các nhóm “VIP” trên mạng xã hội, thuê lập website giả mạo các dự án tiền ảo nổi tiếng.

Sau đó bọn chúng dụ dỗ nạn nhân sử dụng tiền trong tài khoản ngân hàng thu mua USDT nộp vào các ví tiền ảo.

Các đối tượng đưa ra nhiều thủ đoạn gian dối khiến bị hại tin tưởng kết nối ví MetaMask và cấp quyền chi tiêu ẩn.

Chúng tự tạo ra các loại token “rác” như SAH, KAR để đánh lừa, khiến nạn nhân tin tưởng đã đầu tư thành công.

Bằng thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt của chị T.T.B.N. và một bị hại khác gần 5 tỷ đồng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng, đã tạm giữ nhiều thiết bị điện tử, một xe ô tô Mercedes GLC 300 cùng nhiều tài sản liên quan, phong tỏa số tiền trong tài khoản khoảng 7 tỷ đồng để phục vụ công tác thu hồi tài sản và xử lý theo quy định pháp luật.