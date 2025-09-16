Chiêu thức cho vay nặng lãi của nhóm người từ Hà Nội vào Đà Nẵng hoạt động

Ngày 16/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các đối tượng bị bắt, gồm: Chu Hữu Đông, Chu Đình Huy (cùng SN 1995) và Chu Tâm Dương (SN 2003), cả 3 cùng quê ở Hà Nội, tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng; Hoàng Khánh Duy (SN 2002), quê ở xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội, tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng.

3 trong số 4 đối tượng trong nhóm cho vay lãi nặng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng cho vay với lãi suất dao động 292-1.582%/năm, gấp 11-79 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của pháp luật.

Bước đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng thu lợi bất chính số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện một nhóm đối tượng ngoại tỉnh đến cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, có dấu hiệu nghi vấn hoạt động cho vay lãi nặng.

Sau khi thu thập đủ tài liệu, ngày 11/9, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt triển khai và khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng.

Các đối tượng khai nhận khoảng tháng 4, nhóm 4 bị can từ Hà Nội vào Đà Nẵng thuê nhà ở và tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng.

Tang vật của vụ án (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Hàng ngày, các đối tượng xây dựng, sử dụng trang mạng xã hội Faebook “Hỗ trợ vay vốn nhanh Đà Nẵng”, phát tờ rơi để quảng cáo và lập nhiều tài khoản Zalo để hoạt động cho vay trên địa bàn thành phố.

Khi người vay liên hệ, các đối tượng sẽ trực tiếp kết bạn Zalo, sau đó đến nhà để tư vấn các gói vay. Nếu có người đồng ý vay, các đối tượng sẽ giữ giấy tờ tùy thân, sau đó mới giải ngân.

Đáng chú ý, lúc giải ngân, các đối tượng sẽ trừ ngay phí dịch vụ 5-10% trên tổng số tiền cho vay, đồng thời trừ số tiền góp của 2 ngày. Số tiền còn lại người vay sẽ phải chia ra trả góp hằng ngày bằng việc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng mà các đối tượng cung cấp.