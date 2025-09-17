Giải cứu một thanh niên bị “bắt cóc online”, tống tiền 200 triệu đồng

Ngày 17/9, Công an phường An Hải cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng, giải cứu thành công một thanh niên bị “bắt cóc online" và bị tống tiền 200 triệu đồng.

Khoảng 19h30 ngày 16/9, Công an phường An Hải tiếp nhận tin báo của bà V.T.B.L. về việc con trai tên N.V.M.T. (SN 2007) nghi bị kẻ xấu uy hiếp, lừa đảo tống tiền 200 triệu đồng. Các đối tượng yêu cầu gia đình chuyển 200 triệu đồng để trả nợ cá độ bóng đá cho T..

Công an giải cứu N.V.M.T. bị "bắt cóc online" (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo trình báo, lúc 16h30 cùng ngày, T. rời nhà đi học. Đến khoảng 18h25, bà L. nhận được tin nhắn từ con trai với nội dung bị đòi nợ, buộc gia đình phải chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.

Khi gia đình động viên trở về, T. từ chối và cho biết chỉ khi nào trả xong nợ mới dám về nhà.

Xác định vụ việc có dấu hiệu "bắt cóc online", tống tiền, Công an phường An Hải nhanh chóng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng, cùng Công an phường Hội An Tây triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Đến 23h cùng ngày, lực lượng công an phát hiện T. đang ở một mình tại một ngôi nhà ở phường Hội An Tây, tâm lý hoảng loạn.

Qua đấu tranh, T. khai nhận đã bị một đối tượng lạ gọi điện qua mạng xã hội, giả danh công an, đe dọa liên quan đến “vụ án rửa tiền” và yêu cầu rời khỏi nhà thuê phòng nghỉ để “làm việc”.

Sau đó, đối tượng buộc em gọi điện, nhắn tin cho gia đình yêu cầu chuyển 200 triệu đồng để được “bảo lãnh về”.

Cơ quan công an đã kịp thời ngăn chặn, giải cứu an toàn cho T., đồng thời tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng truy xét đối tượng liên quan.

Qua vụ việc này, Công an phường An Hải khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng gọi điện đe dọa, uy hiếp nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khi gặp tình huống tương tự, cần bình tĩnh, không làm theo yêu cầu của đối tượng và báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.