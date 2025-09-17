Giải cứu 2 người Trung Quốc bị "bắt cóc" để đòi nợ

Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật xảy ra trên địa bàn.

Trước đó ngày 12/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận trình báo của ông Wang DaoDong (quốc tịch Trung Quốc) về việc người bạn tên Wang Xiaoci bị một nhóm đối tượng lạ mặt khống chế, đưa đi khỏi khu vui chơi có thưởng tại xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng, sau khi thua bạc và phát sinh số nợ lớn.

Nhóm đối tượng bắt giữ người trái pháp luật (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Nhận định vụ việc có dấu hiệu bắt giữ người trái pháp luật, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp nghiệp vụ để truy xét.

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 92A-092.39 có nhiều nghi vấn nên truy vết, đồng thời phối hợp Công an xã Duy Nghĩa, Công an phường Hội An kiểm tra căn hộ SHC21, khu Hội An Dor (phường Hội An, thành phố Đà Nẵng).

Tại đây, lực lượng công an đã giải cứu an toàn ông Wang Xiaoci và Li Yao Zong đang bị một nhóm đối tượng khống chế.

Lực lượng công an tạm giữ 5 đối tượng liên quan, trong đó có Jiu Jun (SN 1979, quốc tịch Trung Quốc) và 4 công dân Việt Nam trú tại tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị.

Điều tra ban đầu xác định, các nạn nhân được cho vay để đánh bạc với số tiền hàng trăm nghìn nhân dân tệ, khi thua bạc thì bị ép viết giấy nợ, khống chế, đánh đập, buộc gọi điện về gia đình chuyển tiền.

Hậu quả, ông Wang Xiaoci bị đánh gãy một răng hàm, còn ông Li Yao Zong bị đe dọa nếu không trả kịp sẽ bị tính lãi cắt cổ lên đến 20.000 nhân dân tệ/ngày.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tạm giữ 5 đối tượng để điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định pháp luật.