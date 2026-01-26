Không phá được khóa, 2 tên trộm đốt xe máy để xóa dấu vết

Ngày 26/1, Công an xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) cho biết đã điều tra, làm rõ 2 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn, với tổng giá trị hơn 80 triệu đồng.

Hôm 23/1, chị N.T.V. (SN 1988, trú tại thôn Khe Cò, xã Sơn Tiến) phát hiện bị mất một xe máy hiệu Honda Vision màu nâu đen, trị giá khoảng 10 triệu đồng, khi để xe tại nhà.

Trong quá trình tìm kiếm, gia đình phát hiện chiếc xe đã bị đốt cháy, chỉ còn trơ khung kim loại tại tuyến đường rừng thuộc thôn Hòa Tiến, xã Sơn Tiến, giáp ranh xã Bích Hào, Nghệ An.

Thành và Thắng bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến chiều 24/1, lực lượng công an xác định 2 đối tượng gây án là Nguyễn Văn Thành (SN 2006, trú tại xã Bích Hào) và Hoàng Văn Thắng (SN 2009, trú xã Kim Bảng), cùng tỉnh Nghệ An.

Tại cơ quan điều tra, 2 thanh niên khai sau khi trộm được xe đã kéo lê đi một đoạn. Sau đó do không mở được khóa xe, Thành và Thắng đốt luôn tang vật nhằm phi tang.

Tiếp đó, sáng 25/1, Công an xã Sơn Tiến tiếp nhận đơn trình báo của anh Đ.X.S. (SN 1989, trú tại thôn Giếng Thị, xã Sơn Tiến) về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm xe máy Honda SH Mode, trị giá khoảng 70 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng làm rõ nghi phạm là Hoàng Mạnh Cường (SN 1990, trú tại thôn Ninh Xá, xã Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Theo cơ quan công an, chiếc xe SH Mode do Cường đứng tên sở hữu nhưng trước đó đã mang cầm cố cho anh S. để vay 15 triệu đồng. Do cần tiền tiêu xài, Cường quay lại trộm chính chiếc xe mình đã cầm cố.