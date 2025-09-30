Hai thanh thiếu niên trộm xe máy của người dân trong đêm bão Bualoi đổ bộ

Sáng 30/9, Thiếu tá Hoàng Trần Nam Thắng, Trưởng Công an xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị đã bắt giữ 2 thanh thiếu niên trộm xe máy của người dân đi sơ tán phòng tránh bão Bualoi (bão số 10).

Theo cảnh sát, lúc 22h30 ngày 28/9, ông Phan Khắc Giang (SN 1966, trú tại thôn 4, xã Lộc Hà), phát hiện xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha màu xanh, biển kiểm soát 38L1-269.xx để trước sân nhà, trị giá khoảng 7 triệu đồng bị mất trộm.

Hai thanh, thiếu niên cùng tang vật (Ảnh: Công an cung cấp).

Thời điểm xảy ra vụ việc, gia đình ông Giang đang sơ tán đến địa điểm an toàn khác trong thôn để tránh trú, đảm bảo an toàn trước khi bão Bualoi đổ bộ.

Đến 16h ngày 29/9, Công an xã Lộc Hà đã điều tra và bắt giữ thủ phạm gây ra vụ trộm cắp là D.Q.T. (15 tuổi) và N.Đ.H. (17 tuổi), đều trú tại thôn 2, xã Lộc Hà.

Theo cảnh sát, hai thanh thiếu niên này lợi dụng thời điểm mưa to, gió lớn, mất điện, camera an ninh không hoạt động, người dân đi sơ tán để trộm cắp. Sau khi trộm được xe máy, 2 đối tượng này đã mang về nhà cất giấu.

"Chúng tôi có thêm yếu tố "may mắn" khi lực lượng an ninh cơ sở báo tin có một xe máy đặt tại nhà dân khác, bị tháo biển số, giống với phương tiện mất cắp. Vì thế, đơn vị đã lần theo manh mối và làm rõ thủ phạm", Thiếu tá Thắng thông tin.