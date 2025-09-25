Không có dấu hiệu án mạng vụ đôi nam nữ tử vong dưới hồ ở Tây Ninh

Ngày 25/9, Công an tỉnh Tây Ninh có kết luận ban đầu vụ phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới hồ nước Sao Mai, ấp Tân Mỹ, xã Hậu Nghĩa. Kết quả điều tra cho thấy vụ việc không có dấu hiệu án mạng, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình mai táng.

Hai nạn nhân được xác định là ông N.T.H. (SN 1992, ngụ phường An Tịnh, Tây Ninh) và bà N.T.D. (SN 1987, ngụ xã Tân An Hội, TPHCM).

Khu vực phát hiện thi thể bà D. (Ảnh: An Huy).

Theo công an, ông H. chưa có vợ con, năm 2016 từng bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não, tinh thần không ổn định. Khoảng một năm nay, H. quen biết và nảy sinh tình cảm với bà D., song cả hai không sống chung.

Chiều 22/9, ông H. mượn xe máy biển số 59Y1-008.64 của anh ruột rồi rời khỏi nhà. Cùng ngày, H. chở bà D. đi mua bia, sau đó vào khu đất trống cạnh hồ nước Sao Mai.

Đến trưa 23/9, trong lúc đi giăng lưới cá, một người dân phát hiện thi thể bà D. nổi trên mặt nước và trình báo công an. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, phát hiện thêm thi thể anh H. nổi cách đó 5m.

Khám nghiệm hiện trường, công an xác định toàn bộ tài sản của hai nạn nhân như ví tiền, trang sức, điện thoại, xe máy… còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị mất cắp.

Từ kết quả điều tra, cơ quan công an nhận định nhiều khả năng ngày 22/9, sau khi uống khoảng 10 lon bia, H. và D. đã trượt ngã xuống hầm múc và tử vong do ngạt nước.