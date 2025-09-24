Băng cướp thuốc lá lậu ở Tây Ninh lĩnh án

Chiều 24/9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Cường (39 tuổi, ngụ xã Tân Hòa) 20 năm tù về 2 tội Cướp tài sản và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Liên quan vụ án, Hà Quốc Cường (30 tuổi) lĩnh 18 năm tù; Đồng Quang Ảo (23 tuổi), Nguyễn Minh Nhựt (31 tuổi), Trần Hữu An (40 tuổi) cùng lĩnh mức án 16 năm tù.

Các bị cáo khác gồm: Đặng Tường Vi lĩnh 12 năm tù, Trần Trọng Hữu lĩnh 10 năm tù, và các bị cáo khác nhận án 4-9 năm tù cùng về tội Cướp tài sản.

Băng cướp thuốc lá lậu hầu tòa (Ảnh: Huyền My).

Theo cáo trạng, tháng 7/2023, Nguyễn Văn Cường đến nhà người quen ở huyện Bến Cầu (Tây Ninh), phát hiện nhiều người chở thuốc lá lậu qua biên giới. Nghĩ nhóm buôn lậu không dám tố giác khi bị cướp, Cường nảy sinh ý định tổ chức băng nhóm chiếm đoạt hàng lậu.

Cường đặt mua 3 biển số xe giả, hung khí, bàn chông, rồi lôi kéo nhiều người tham gia. Nhóm này rải bàn chông trên đường, khi ô tô chở thuốc lá bị thủng lốp phải dừng lại, nhóm dùng hung khí khống chế, cướp hàng.

Từ tháng 7/2023 đến tháng 2/2024, băng nhóm của Cường đã thực hiện 15 vụ cướp thuốc lá lậu dọc quốc lộ N2 và các tuyến đường nhánh tại Tây Ninh. Nhóm đã chiếm đoạt số hàng trị giá gần 560 triệu đồng và phá hỏng nhiều ô tô. Riêng Nguyễn Văn Cường chiếm đoạt gần 184 triệu đồng từ các vụ cướp.