Người đàn ông bốc cháy trước nhà hàng xóm ở Tây Ninh

Ngày 23/9, Công an xã Bình Hòa phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh điều tra nguyên nhân tử vong của ông N.V.B. (SN 1985, quê Đồng Tháp) tại căn nhà thuộc ấp Bình Đông.

Cơ quan chức năng đưa thi thể nạn nhân rời khỏi hiện trường (Ảnh: N.H.).

Khoảng 23h ngày 22/9, ông Đ.V.P. (SN 1970) ngủ trong căn nhà ở ấp Bình Đông (xã Bình Hòa) và nghe tiếng hô thất thanh của con gái là chị Đ.T.D.M. (SN 1994).

Ông P. dậy kiểm tra, phát hiện ông N.V.B. đang bốc cháy ngùn ngụt trước sân nhà, gần phòng của con gái.

Chủ nhà hoảng hốt, hô hoán và cùng người dân địa phương dùng vật dụng tại chỗ dập lửa. Khi dập tắt đám cháy, ông B. đã tử vong do bỏng nặng.

Công an xã Bình Hòa đã đến khám nghiệm hiện trường, xác định ông B. từ bên ngoài chạy vào nhà ông P. sau đó đổ xăng châm lửa tự thiêu. Ông B. làm nghề buôn bán dưa hấu tại khu vực xã Bình Hòa.