Thi thể đôi nam nữ nổi trên hồ nước ở Tây Ninh

Ngày 23/9, Công an xã Hậu Nghĩa phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh điều tra nguyên nhân vụ đôi nam nữ tử vong dưới hồ nước ở ấp Tân Mỹ, xã Hậu Nghĩa.

Khoảng 12h cùng ngày, ông Trần Hoàng Oanh (SN 1986, quê Cần Thơ) đi giăng lưới cá tại hồ Sao Mai, thuộc ấp Tân Mỹ, xã Hậu Nghĩa, Tây Ninh.

Khu vực phát hiện thi thể người phụ nữ (Ảnh: N.H.).

Lúc này, ông Oanh phát hiện thi thể một phụ nữ nổi trên mặt nước và đến Công an xã Hậu Nghĩa trình báo.

Công an địa phương đến kiểm tra, phát hiện thêm một thi thể nam giới cách không xa thi thể người phụ nữ. Trên bờ hồ có một xe máy mang biển số 59Y1-008.64.

Qua xác minh, chiếc xe máy đứng tên Nguyễn Văn Hóa, ngụ huyện Hóc Môn (cũ), TPHCM. Bên cạnh xe, công an còn phát hiện một đồng hồ, 10 vỏ lon bia cùng một số vật dụng liên quan.

Theo kiểm tra, xác minh ban đầu, Công an xã Hậu Nghĩa chưa xác định được nguyên nhân tử vong cũng như nhân thân, lai lịch của 2 tử thi. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ.