Khởi tố vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, về tội Buôn lậu.

Ngoài bà Mai, Bộ Công an cũng khởi tố 7 đối tượng khác cùng về tội Buôn lậu, trong đó có ông Hoàng Kim Khánh, chồng của bà Mai.

Những bị can còn lại gồm: Trần Đan Phượng, kế toán trưởng; Nguyễn Thị Ngọc Trúc, kế toán Công ty MK Skincare; Vương Phượng Nghi, Giám đốc; Võ Hoài Sơn; Lu XueYi, nhân viên Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khải Hoàn và Đỗ Bích Thủy.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố; đồng thời, mở rộng điều tra xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Phan Thị Mai (Ảnh: Bộ Công an).

Thẩm mỹ viện Mailisa - một trong những hệ thống thẩm mỹ lớn tại Việt Nam - do bà Phan Thị Mai (50 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh), sáng lập và điều hành, đến nay đã có 17 chi nhánh trên toàn quốc.

Thẩm mỹ Mailisa nổi tiếng với các dịch vụ phun xăm, chăm sóc da và thẩm mỹ công nghệ cao, còn hình ảnh bà Phan Thị Mai gắn với vai trò nữ doanh nhân thành đạt, năng hoạt động thiện nguyện, nhiều lần kêu gọi minh bạch trong công tác từ thiện.

Đối tượng Hoàng Kim Khánh (Ảnh: Bộ Công an).

Năm 2023, thẩm mỹ viện Mailisa cơ sở đường Huỳnh Văn Bánh (TPHCM) bị Sở Y tế xử phạt 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 18 tháng mảng chăm sóc da do cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa được cấp phép và quảng cáo sai phạm.

Năm nay, chi nhánh Mailisa tại Thuận An (Bình Dương cũ, nay là TPHCM) tiếp tục bị xử phạt 50 triệu đồng, đình chỉ 4,5 tháng vì sử dụng thiết bị chiếu tia làm thay đổi màu da, hoạt động vượt quá phạm vi cho phép.

Trước đó, từ năm 2022, một số đợt kiểm tra tại TPHCM, cơ quan chức năng ghi nhận việc thẩm mỹ viện này sử dụng trang thiết bị y tế không rõ nguồn gốc, quảng cáo dịch vụ vượt phép hoặc thực hiện thủ thuật xâm lấn khi chưa đủ điều kiện.

Ngoài lĩnh vực chuyên môn, bà Phan Thị Mai từng gây tranh luận trên mạng xã hội khi công khai chất vấn tính minh bạch của một số hoạt động kêu gọi từ thiện.