Vụ máy hỏng vẫn kê khai tán sỏi hàng trăm ca: Khởi tố, bắt 2 bác sĩ

Tối 22/9, nguồn tin của phóng viên Dân trí xác nhận, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng khoa Ngoại - Thận Tiết niệu và Bùi Ngọc Đức, Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê - Hồi sức, Bệnh viên Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Bị can Nguyễn Ngọc Hoàng và Bùi Ngọc Đức bị khởi tố cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt 2 bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Ảnh: Thúy Diễm).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong thời gian máy tán sỏi laser bị hỏng và không sử dụng được, nhưng Hoàng và Đức vẫn chỉ định thực hiện thủ thuật nội soi tán sỏi trái quy trình, ghi nhận trên 255 hồ sơ bệnh án đã thực hiện các kỹ thuật bằng máy laser.

Trong đó, 235 hồ sơ thuộc đối tượng bảo hiểm y tế được Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk thanh toán hơn 273 triệu đồng, bệnh nhân cùng chi trả hơn 33 triệu đồng và 20 hồ sơ không thuộc bảo hiểm, bệnh nhân tự chi trả gần 26 triệu đồng.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã chi trả chế độ phẫu thuật, thủ thuật theo 255 hồ sơ là hơn 60 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, hành vi của 2 bị can gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế, tài sản của bệnh nhân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Hành vi này cũng làm ảnh hưởng đến quyền lợi và sức khỏe của người bệnh, gây phản ứng tiêu cực trong dư luận.

Như Dân trí đưa tin, ngày 22/7, Sở Y tế Đắk Lắk phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên kiểm tra chuyên môn tại Khoa Thận - Tiết niệu của bệnh viện này. Tại đây, nhà chức trách phát hiện 480 ca tán sỏi laser được thực hiện tại bệnh viện trong giai đoạn máy tán sỏi laser đã hỏng, không còn sử dụng.

Lãnh đạo bệnh viện khẳng định đã lập tổ kiểm tra, xác định trong số 480 ca, có 255 bệnh nhân không sử dụng máy tán sỏi laser nhưng các bác sĩ vẫn áp mức giá trong thực hiện phẫu thuật.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt giam 2 bị can tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Ảnh: Công an Đắk Lắk).

Trước đó, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Ngọc Hoàng và khiển trách đối với ông Bùi Ngọc Đức.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cũng kỷ luật ông Lê Xuân Vinh, Phó trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu và bà Trần Thị Kim Oanh, nguyên Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu, cùng bị kỷ luật khiển trách.

Ngoài kỷ luật 4 cán bộ nêu trên, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên còn xử phạt hành chính 20 cá nhân có liên quan.

Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và giao Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo điều tra, xử lý vụ việc đảm bảo nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.