Sản xuất hàng tấn giá đỗ ủ chất độc, 4 bị cáo lĩnh án

Ngày 23/9, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 4 bị cáo liên quan đến vụ án sử dụng hóa chất độc hại để sản xuất giá đỗ nhằm trục lợi.

Các bị cáo gồm: Vũ Duy Tư (34 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk); Trần Văn Thành (43 tuổi, trú tại TPHCM); Nguyễn Văn Hảo (37 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk) và Đào Văn Thái (52 tuổi, trú tại TPHCM).

Cả 4 bị cáo nêu trên bị đưa ra xét xử cùng về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

4 bị cáo tại phiên toà sơ thẩm (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo cáo trạng, 4 bị cáo biết rõ hoạt chất 6-Benzylaminopurine (còn gọi là nước kẹo) là hóa chất không được phép sử dụng trong sản xuất giá đỗ và chất này nếu sử dụng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, nhưng vẫn cố tình sử dụng để trồng giá được đẹp, bắt mắt.

Đầu năm 2024, các bị cáo sử dụng hoạt chất này để sản xuất giá đỗ tại cơ sở của Vũ Duy Tư, Nguyễn Văn Hảo tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk.

Trần Văn Thành, Đào Văn Thái bán "nước kẹo" cho Tư để sản xuất hơn 7.200kg giá đỗ, trị giá hơn 168 triệu đồng.

Riêng Trần Văn Thành đã bán "nước kẹo" cho Hào để sản xuất hơn 3.000kg giá đỗ, trị giá hơn 70 triệu đồng.

Công an phát hiện cơ sở sản xuất hàng tấn giá đỗ ủ chất cấm (Ảnh: Uy Nguyễn).

Thành được xác định đã thu lợi bất chính từ việc bán "nước kẹo" với số tiền hơn 6,3 triệu đồng và Đào Văn Thái thu lợi bất chính 2,5 triệu đồng.

Vụ việc được cơ quan công an phát hiện, bắt giữ vào ngày 15/12/2024.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Văn Thành 4 năm tù, Vũ Duy Tư và Đào Văn Thái mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù và Nguyễn Văn Hảo 1 năm tù.

Đồng thời, tòa tuyên phạt bổ sung Trần Văn Thành số tiền 30 triệu đồng, Đào Văn Thái 20 triệu đồng.