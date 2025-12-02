Nữ cán bộ thuế nhận 4,3 tỷ đồng để "tha" cho doanh nghiệp

Ngày 2/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bổ sung vụ án Nhận hối lộ, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương (cùng là cán bộ Cục Thuế tỉnh Bắc Giang cũ, nay là Thuế tỉnh Bắc Ninh).

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa) (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Theo kết quả điều tra, ngày 23/8/2024, đoàn kiểm tra của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang do bà Nguyễn Thị Phương làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế tại Công ty H.. Giám sát hoạt động đoàn kiểm tra là bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra 3.

Trong quá trình làm việc, đoàn kiểm tra phát hiện sai phạm liên quan đến kê khai thuế.

Lợi dụng quyền hạn, bà Hoa yêu cầu doanh nghiệp chi tiền để bỏ qua lỗi vi phạm. Sau nhiều lần trao đổi, hai bên thống nhất mức chi 4,3 tỷ đồng. Ngày 28 và 30/9/2024, đại diện Công ty H. đã đưa số tiền trên cho bà Hoa và bà Phương.

Tại cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Hoa khai nhận đã nhận tổng cộng 4,3 tỷ đồng, gồm 2 tỷ đồng trực tiếp và 2,3 tỷ đồng do bà Phương nhận rồi chuyển lại.