Bắt lái tàu chở khách trong vụ tai nạn ở hồ Thác Bà khiến 6 người tử vong

Tối 23/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với Triệu Văn Nội (SN 1995, ở xã Cảm Nhân) về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Triệu Văn Nội tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, Nội là lái tàu chở khách trong vụ tai nạn đường thuỷ xảy ra trên hồ Thác Bà vào tối 21/2, khiến 6 người tử vong.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 21/2, Triệu Văn Nội được thuê điều khiển thuyền gắn máy biển số YB-0876H chở 22 người di chuyển hướng từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân.

Khi chiếc tàu đi đến khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái thì xảy ra va chạm với tàu chở đá biển số YB0919 do Nguyễn Văn Thâm (SN 1984, ở xã Cảm Nhân) di chuyển từ hướng xã Lục Yên về xã Yên Bình. Hậu quả, tàu chở khách bị chìm, 6 người trên tàu chở khách tử vong.

Người nhái lặn tìm các nạn nhân mất tích trong vụ việc ở hồ Thác Bà (Ảnh: Trần Thanh).

Nhà chức trách xác định Triệu Văn Nội đã có hành vi điều khiển tàu chở quá số người quy định (22/12 người), điều khiển động cơ có công suất nhỏ hơn không nhường đường cho phương tiện động cơ có công suất lớn hơn. Hành vi này vi phạm Luật giao thông đường thuỷ nội địa, gây hậu quả nghiêm trọng.