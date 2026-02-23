Bắt hai đối tượng cầm đầu vụ hành hung công an viên ở Hải Phòng

Ngày 23/2, Công an TP Hải Phòng cho biết đã bắt giữ Tạ Huy Hoàng (23 tuổi, trú tại phường Lưu Kiếm, Hải Phòng) và Đào Văn Long (24 tuổi, trú tại phường Thủy Nguyên, Hải Phòng) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Đối tượng Tạ Huy Hoàng và Đào Văn Long tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng (Ảnh: Công an cung cấp).

Hai đối tượng trên được xác định cầm đầu vụ hành hung ông V.V.K., công an viên phường Hòa Bình (Hải Phòng).

Trước đó, khoảng 23h ngày 15/2, tại phường Hòa Bình, Hải Phòng, ông K. phát hiện nhóm thanh niên điều khiển xe máy nẹt pô, lượn lách, đánh võng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Khi ông đến nhắc nhở, các thanh niên không chấp hành mà lao vào đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt. Dù nạn nhân đã gục xuống đường, nhóm này vẫn tiếp tục tấn công, khiến ông phải cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp.

Ngày 19/2, Công an TP Hải Phòng triệu tập 9 người để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, hai đối tượng cầm đầu đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

Sau 1 tuần áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự đã truy bắt được Hoàng và Long để xử lý theo quy định.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.