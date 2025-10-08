Khởi tố người sử dụng Facebook phát tán, tuyên truyền chống phá nhà nước

Ngày 8/10, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Ngọc Tuấn (62 tuổi, trú tại tổ dân phố Hợp Thành 4, phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) về tội Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bị can Huỳnh Ngọc Tuấn (áo trắng) thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Theo điều tra, năm 1992, Huỳnh Ngọc Tuấn bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) tuyên án 10 năm tù về tội Tuyên truyền chống chế độ xã hội chủ nghĩa.

Năm 2011, Tuấn tiếp tục bị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) xử phạt vi phạm hành chính 100 triệu đồng do có hành vi đưa thông tin chống phá nhà nước.

Dù nhiều lần được cơ quan chức năng tuyên truyền, giáo dục, răn đe nhưng Tuấn luôn có tư tưởng cực đoan, phản động.

Từ đầu năm đến nay, Tuấn sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải nhiều clip, bài viết có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, phỉ báng chính quyền.

Việc làm của Tuấn gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong quá trình khám xét nơi ở của bị can, công an thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến hành vi phạm tội.