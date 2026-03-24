Khởi tố người đàn ông say xỉn chửi bới, chém hàng xóm

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Thư (SN 1964, trú tại Tổ dân phố Kim Xuyên, phường Phúc Yên, Phú Thọ) về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Thư (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Quá trình điều tra xác định, đêm 10/8/2025 ông Thư uống rượu bia say không làm chủ được bản thân nên chửi bới hàng xóm xung quanh. Sau đó, người đàn ông này về nhà lấy một con dao sắc nhọn dài khoảng 14cm chém gây thương tích cho anh N.Đ.Q., trú cùng tổ dân phố.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ xác định con dao nêu trên có tính sát thương cao (dao sắc) theo quy định tại Thông tư số 75/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Căn cứ vào Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, con dao được xác định là vũ khí quân dụng khi sử dụng với mục đích xâm phạm trái pháp luật đến tính mạng, sức khỏe con người.

Cơ quan An ninh điều tra nhấn mạnh, các hành vi gây thương tích cho người khác - đặc biệt khi sử dụng các loại dao có tính sát thương cao, kể cả khi bị hại có đơn đề nghị không khởi tố thì công an vẫn sẽ khởi tố bị can về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Thực tế cho thấy, nhiều vụ việc cố ý gây thương tích, xô xát, thậm chí án mạng đều xuất phát từ việc lạm dụng rượu bia, không làm chủ được bản thân.

Hành vi này không chỉ xâm phạm sức khỏe, tính mạng của người khác mà còn kéo theo những hệ lụy pháp lý nặng nề cho chính người vi phạm, có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, theo công an.