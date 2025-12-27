Khởi tố một phụ nữ ở Hưng Yên cho vay lãi nặng 121,65%/năm

Ngày 27/12, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hằng (SN 1979, trú tại phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đối tượng Nguyễn Thị Hằng (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Trước đó, Công an phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân về việc Nguyễn Thị Hằng có dấu hiệu hoạt động tín dụng đen. Công an phường đã vào cuộc xác minh, thu thập thông tin, tài liệu về đối tượng cùng phương thức hoạt động để xử lý theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

Đến ngày 16/12, Công an phường Trần Lãm đã triệu tập Nguyễn Thị Hằng đến trụ sở cơ quan công an để làm việc, đấu tranh làm rõ các nội dung liên quan.

Quá trình xác minh và làm việc, Nguyễn Thị Hằng đã thừa nhận hành vi cho vay tiền với lãi suất vượt quá quy định của pháp luật.

Theo cảnh sát, kết quả điều tra bước đầu xác định Nguyễn Thị Hằng đã cho 6 bị hại vay tiền, tổng số tiền giao dịch 500 triệu đồng với lãi suất 121,65%/năm, thu lời bất chính trên 80 triệu đồng.