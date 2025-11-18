Hải Phòng khởi tố thêm bị can vụ cho vay lãi nặng gần 340 tỷ đồng

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự liên quan đơn tố giác của nhiều hộ dân đối với Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên, chủ đầu tư dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo.

Đối tượng Phạm Thị Bích Phượng (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, ngày 24/7, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Huy Cường về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đến ngày 25/8, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, trú phường Lê Chân, Hải Phòng) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Điều tra mở rộng cho thấy Thảo từng công tác trong ngành ngân hàng, quen biết nhiều người có nhu cầu vay vốn để đáo hạn. Thảo thỏa thuận với Phạm Thị Bích Phượng (SN 1971, trú phường Hồng Bàng) cùng một số người khác cho khách vay tiền với lãi suất cao gấp nhiều lần ngân hàng. Thảo giới thiệu khách, làm thủ tục và đảm bảo thu nợ, còn Phượng và các đối tượng khác cung cấp nguồn tiền.

Lợi dụng tình trạng khó khăn của người vay, nhóm này buộc họ ký các thỏa thuận lãi suất từ 2.000 đến 4.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 73% đến 146% mỗi năm.

Từ cuối năm 2023 đến nay, nhóm của Thảo và Phượng đã cho Trần Huy Cường cùng nhiều khách hàng khác vay tổng cộng gần 340 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 11 tỷ đồng.

Từ tài liệu điều tra, ngày 13/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam Phạm Thị Bích Phượng về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo Khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ và xử lý các đối tượng liên quan.

Công an thành phố đề nghị người bị hại hoặc có thông tin liên quan liên hệ Điều tra viên Lê Văn Minh (Đội 1, Văn phòng CSĐT), số điện thoại 0692.785.462; địa chỉ 4 Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, Hải Phòng.