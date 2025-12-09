Truy nã đối tượng trong đường dây tín dụng đen CashVN

Ngày 9/12, Công an TP Hà Nội phát thông báo truy tìm đối tượng bị truy nã.

Theo đó, Trần Ngọc Quang (33 tuổi, thường trú trước đây tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng; nay là phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) đang bị cơ quan điều tra truy nã về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trần Ngọc Quang (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo Công an Hà Nội, từ năm 2020 đến năm 2022, Quang làm nhân viên công ty cho vay lãi nặng qua ứng dụng CashVN và đã thu lời bất chính gần 500 tỷ đồng.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 10/1/2023, Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Quang, tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 24/7/2024, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã bị can đối với Trần Ngọc Quang.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự qua số điện thoại: 0966.022.868, cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.