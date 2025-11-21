Khởi tố một phụ nữ "có căn thánh thần, phán truyền sấm trạng"

Ngày 21/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Võ Thị Xê (SN 1976, trú tại phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, năm 2023-2024, thông qua các mối quan hệ xã hội, Xê biết một phụ nữ trú tại phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng là người làm ăn kinh doanh, có điều kiện kinh tế, có niềm tin rất lớn vào những chuyện tâm linh.

Đối tượng Xê tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Xê tự nhận là người “có căn, có cốt thánh thần” và có khả năng phán truyền “sấm trạng” giúp công việc làm ăn người phụ nữ này thuận lợi, gia đình hạnh phúc.

Xê cũng bịa đặt chuyện “âm binh quấy phá”, “vong theo”… để người này phải làm nhiều lễ cúng "cầu siêu bạt độ", “vớt vong”, “đảo bệnh” với chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định, đối tượng Xê chỉ chi một phần nhỏ cho việc mua lễ, thuê thầy cúng, còn lại chiếm đoạt để sử dụng cá nhân.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn làm rõ đối tượng Xê thường xuyên chiêu mộ những người được xem là “đệ tử con nhang” để hầu đồng, lợi dụng niềm tin tâm linh cũng như sự mê tín của những người này, trực tiếp tổ chức các nghi lễ cúng bái biến tướng tại điện thờ do đối tượng tự lập trái phép tại nhà ở địa chỉ phường Thanh Khê, cùng nhiều địa điểm khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và cả nước.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã khám xét chỗ ở tại 2 địa điểm của đối tượng Xê và thu giữ nhiều công cụ, phương tiện, tài liệu cùng tài sản liên quan đến vụ án.

Công an thành phố Đà Nẵng thông báo ai từng là bị hại của đối tượng Xê đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng để trình báo, giải quyết theo quy định của pháp luật.