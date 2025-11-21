Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm trong đường dây mua bán cần sa

Ngày 21/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát ma túy và Công an xã Bát Tràng (thành phố Hà Nội) bắt giữ Nguyễn Thái Long (SN 1994, trú tại thành phố Hà Nội).

Đây là đối tượng truy nã nguy hiểm, là “chân rết” thân tín, giữ vai trò giúp sức tích cực cho đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển hơn 30kg cần sa từ các tỉnh phía Nam ra phía Bắc để tiêu thụ, đã bị Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện, bắt giữ năm 2024.

Đối tượng Nguyễn Thái Long tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Ngày 1/6/2024, Phòng Cảnh sát ma túy Công an thành phố Đà Nẵng và các lực lượng liên quan bắt quả tang 3 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 196 gói nilon chứa thảo mộc khô (nghi là cần sa, trọng lượng hơn 30kg).

Ba đối tượng bị bắt quả tang gồm: Nguyễn Anh Tuấn (SN 1985, trú tại thành phố Hà Nội); Hoàng Văn Hậu (SN 1995, trú tại tỉnh Đắk Lắk) và Hồ Thị Khanh (SN 2004, trú tại tỉnh Quảng Trị).

Đấu tranh ban đầu, Tuấn khai nhận số thảo mộc trên là cần sa được một đối tượng người nước ngoài thuê vận chuyển từ tỉnh Bình Dương (cũ) ra Hà Nội với giá 50 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, công an phát hiện lời khai của Tuấn là ngụy biện nhằm che dấu hành vi phạm tội của mình. Thực chất, khoảng tháng 12/2022, Nguyễn Anh Tuấn sang Thái Lan trồng cây cần sa cho một số đối tượng người Trung Quốc.

Từ tháng 7/2023 đến khi bị phát hiện, Tuấn về lại Việt Nam thuê 7 địa điểm tại tỉnh Bình Dương (cũ) làm nhà xưởng trồng cây cần sa, thu hoạch hoa, lá bán ra thị trường.

Tất cả các nhà xưởng đều do Tuấn đứng tên thuê, hạt giống cây cần sa được Tuấn đặt mua trên mạng.

Quá trình hoạt động, Tuấn thuê thêm 5 người ở nhiều địa phương khác nhau cùng tham gia. Cần sa sau khi khai thác được Tuấn bán ra cho các đầu mối ở một số tỉnh, thành trên cả nước.

Do nghi ngờ bị lực lượng chức năng theo dõi, ngày 29/5/2024, Tuấn yêu cầu các nhân viên khai thác cần sa từ 7 địa điểm tập kết về nhà xưởng ở tỉnh Bình Dương.

Với tổng số cần sa thu hoạch được hơn 30kg, Tuấn và đồng bọn sau đó dùng máy hút chân không, ngụy trang vào các gói cà phê để đưa đi tiêu thụ.

Chiều 30/5/2024, Tuấn cùng Hậu, Khanh thuê ô tô vận chuyển số cần sa trên ra Hà Nội. Khi di chuyển qua địa phận Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát ma túy phối hợp với các lực lượng liên quan phát hiện, bắt quả tang.

Trong quá trình củng cố tài liệu, Phòng Cảnh sát ma túy phát hiện Nguyễn Thái Long là đối tượng liên quan, “tay chân” thân tín của Tuấn. Khi biết đường dây bị triệt xóa, Long tìm cách trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã toàn quốc.

Ngày 18/11, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an xã Bát Tràng, Công an thành phố Hà Nội bắt giữ Long, di lý đối tượng về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.